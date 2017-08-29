譏丈夫像猴子、半夜叫醒打蟑螂 法官判准離婚

陳姓女子與林男結婚後，不但譏笑丈夫長的像猴子、在化妝台放置4、5把水果刀，更多次叫醒熟睡中的林男幫忙打蟑螂，加上時常以「我沒洗澡」、「心情不好」拒絕行房，脫序行為讓林男身心承受巨大壓力，長期失眠，向新北地院訴請離婚獲准。

林男稱，2014年與陳女結婚後，原以為從此可過著幸福快樂的日子，沒想到卻是惡夢的開始，陳女不但在化粧台和床頭櫃，放置多把大小不一的刀械4 、5 把，更會在自己熟睡時，惡狠狠的怒視，常讓他半夜醒來嚇得屁滾尿流，還常以死相逼，嚴重影響家庭和諧。

林男指出，妻子去年6 月離職後，就沒再找工作，整天待在家不做家事，也不與家人互動，還積欠鉅額卡債及循環利息，同年10月兩人因故大吵，潘女也搬離住處，直到今年要申報稅捐聯絡潘女，卻被對方以簡訊回覆「不是已經離了，那還有啥事」冷淡回應。

林男母親證稱，媳婦平常在家都躺在家裡看電視，鮮少與其他人互動，時常羞辱林男的長相，說他長得像猴子、豬、老鼠，拒絕行房，林男只得睡沙發長達半年，為此承受巨大壓力，長期失眠。

新北地院審酌潘女常無故出言譏諷丈夫，已對林男身心造成痛苦，且雙方分居一年多，徒有夫妻之名，而無夫妻之實，判准離婚。

(中時)