屏警局首辦暑期柔道班，學子結訓成悍將

屏東縣警察局首辦免費「柔道暑期訓練班」，經2個月訓練，從沒學過柔道的小朋友都成為悍將，在道場上虎虎生風。（潘建志攝）

屏東縣警察局首辦免費「柔道暑期訓練班」，經2個月訓練，從沒學過柔道的小朋友都成為悍將，在道場上虎虎生風。（潘建志攝）

屏東縣警察局首辦免費「柔道暑期訓練班」，29日舉行結訓式成果驗收。（潘建志攝）

屏東縣警察局首辦免費「柔道暑期訓練班」，29日舉行結訓式，教官親自上場表演。（潘建志攝）

為了讓學生在暑假有正當休閒活動，屏東縣警察局首辦免費「柔道暑期訓練班」，吸引爆滿國中小學生報名，經過2個月的訓練，從沒學過柔道的小朋友都成為悍將，在道場上虎虎生風，29日舉行成果驗收，邀請家長們一起來見證孩子成長。

今年柔道班共有85名學子報名，依年齡分為幼獅班和成龍班，每周上課兩天，每次2小時。為了讓學童暑假早起不偷懶睡覺，幼獅班在上午上課；成龍班為高中及大專學生，在晚上及下午上課，減少青少年涉足不良場所的機會。

總教官陳國文說，因孩子都沒學過柔道，所以從最基礎的護身倒法學起，再進階到過肩摔、扶腰等。為了增加柔道實用性，也教導基本防身術，未來孩子們遇到危險時可以派上用場。

今日舉行結訓式成果驗收，小朋友們上台展現2個月的訓練成果，警察局長江雅文親自主持。他說，柔道可展現自我、修身禮節、強身健體，孩子們也能減少暑期接觸菸酒、毒品、飆車，或到不正當場所的機會。因成果非常好，明年還會再辦，希望未來這群孩子中有人能培養為國手。

王姓家長說，非常感謝警察局暑期辦柔道班，孩子身體更壯了，也有基本的防身能力，最棒的是，孩子不會一天到晚窩在家裡滑手機、玩遊戲。

(中時)