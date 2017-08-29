「種菜」讓精障病友 重新擁抱陽光

▲草屯療養院提供閒置綠地空間，讓病友「種菜」，也讓長期處於社會邊緣的精障病友，重新擁抱陽光。（楊樹煌攝）

署立草屯療養院為讓病友有舒壓、散步並有「療癒」功能的庭園，特別提供院內的綠地空間，讓病友進行內部環境綠美化，也邀請農民指導病友種植農作物，不但每位病友都歡欣動手參與，也讓他們透過感官刺激，感受大自然的美妙，重新擁抱陽光。

草屯療養院護理長黃嘉莉指出，病友們透過親自下田耕作的過程，開始對種菜產生興趣，除有效減少投藥量，也透過多元化的復健，增進病友們對環境適應與社會參與，進而慢慢融入人群，回歸社會。

農民阿土伯表示，能夠指導病友，讓他們知道如何種植農作物，非常開心，尤其看到最近收成的有機蔬菜，被病友照顧得很成功，真的非常值得，讓他和病友都覺得很有成就感。

黃護理長表示，園藝療法是以植物為媒介，藉植物啟發人的五官六感，從視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺以及接觸自然大地，感受植物的能量，產生愉悅的心情，從病友們臉上掛滿歡喜收割的笑容，就讓人感受到「種菜」讓長期處於社會邊緣的精障病友，重新擁抱陽光。

(中時)