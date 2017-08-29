廈門金磚高峰會定位合作開啟新黃金十年
21世紀經濟報導29日指出，金磚國家領導人廈門會晤在即。在金磚國家經貿部長會議基礎上，金磚國家將在服務貿易、電子商務等領域取得多項經貿成果；進入新黃金十年後，「金磚+」將包含更多合作夥伴、更多合作內容，並將成為抵制逆全球化、維護多邊體制的重要力量。
大陸商務部研究院院長顧學明表示，即將召開的金磚國家領導人廈門會晤，對金磚國家合作來說是一個新的歷史起點，金磚國家將開啟下一個「金色十年」。
他表示，金磚國家不僅在傳統的貨物貿易領域繼續推動務實合作，而且合作領域正逐漸擴展到了服務貿易、電子商務，以及投資便利化和智慧財產權等新領域。
廈門會晤的主題為「深化金磚國夥伴關係，開闢更加光明未來」，大陸商務部研究院學術委員會副主任張建平指出，今年的金磚會晤最大的特點，在於今年的定位，不侷限於具體的領域，其綜合性更強、覆蓋面也更廣。
一位大陸商務部官員表示，經貿部長會議之後，將成立示範電子口岸，建立合作據點，在服務貿易方面也正在建立合作聯絡站，推進落實服務貿易路線圖。
該官員說：「在電子商務方面，今年將專門成立電子商務工作組，領導人會晤之後，將馬上籌建，各國電子商務專家以後每年要定期探討金磚之間的電子商務合作。」
金磚國家被評為「全球最具潛力的電子商務新興市場」。2016年，俄羅斯、巴西、印度電子商務市場規模，都分別達到156億美元、128億美元和130億美元，而中國電商交易額更是達到3.3兆美元，近年來，中國對金磚國家跨境電商交易額增速基本在30％左右。
(工商)
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