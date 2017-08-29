近百役男烏龍提早退伍 陸軍8軍團允檢討
針對媒體報導「人事單位算錯日期，陸軍南訓中心近百人提前1天退伍」，陸軍第8軍團今表示，此案是業管部門誤核結訓日期所致，單位獲悉後除立即補正，並向官兵公開說明，後續將檢討疏失之責。
第8軍團指出，南訓中心接訓軍事訓練役第42梯第二階段役男，因單位人事部門核算結訓日期錯誤，導致部份役男提前一日離營結訓；案經司令部審查有異，通報補正後，單位指揮官及政戰處長立即集合全體在訓役男公開說明，以釋疑慮；此案初查，官兵權益均未受損，全案已由相關部門實施調查，將於釐清疏責後，檢討失職人員行政違失。
第8軍團對此次人事作業疏失，至表關切，除依規定檢討作業流程與追究疏失人員責任外，同時援引為案例，要求各級運用部頒「軍訓課程役期折減對照表」落實執行，並建立複式查核機制，以嚴肅作業紀律，避免類案再生。
(中時)
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