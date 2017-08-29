選手村夜晚超嗨！瘋玩扯鈴體驗台灣文化
隨著世大運賽事即將結束，選手村裡的氣氛輕鬆許多！日前就讓記者捕捉到外國選手看扯鈴表演，不僅看得目不轉睛，甚至親身體驗，玩到欲罷不能，讓台灣民俗技藝，拼出成功的國民外交。
有名來自斯洛伐克的選手幾次失誤後，似乎抓到訣竅，不僅可以扯單鈴，還能跟台灣表演團隊玩丟接互動，或是伸出單腳耍扯鈴，讓隊友大讚不可思議，外國選手熱情捧場也讓台灣的表演團體留下深刻印象。
(中天)
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