苗栗衛生局抽驗中元節應景食材 不合格率5％
中元普渡將至，部分民眾已開始採買應景食材，苗栗縣政府衛生局抽驗20件應景食材，僅一件「桂花糕」食品檢出甜味劑不符規定，合格率達95%。
衛生局7月起陸續抽驗市售中元節食品，專案人員到超市、大賣場、傳統市場、糕餅製造業與南北雜貨等店家，隨機抽驗桂花糕、拜拜用蛋糕、素三牲等20件中元節應景食品。
衛生局長張蕊仙指出，主要檢驗項目為防腐劑及甜味劑，抽驗食品中，「桂花糕」產品檢出糖精不符規定，追查來源廠商為新竹縣，已移請新竹縣政府衛生局辦理。
衛生局提醒民眾，中元節購買相關食品應選擇環境衛生及商譽良好廠商，還要注意三牲是否低溫保存販售，且近日氣溫偏高，祭拜後的食品應避免在室溫放太久，導致食物腐敗，也要儘早食用。
衛生局提醒民眾應選購完整包裝產品，產品包裝印有保存期限及食品標示，會比散裝產品更有保障，一旦食品食用後出現問題，衛生局人員也能進一步追蹤販售廠商及原料來源。
(中時)
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