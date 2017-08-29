烏克蘭法律 正式把俄國稱為侵略者
烏克蘭內戰至今未已，烏克蘭中央政府正在制定法律，規範政府如何統治組織軍隊反抗的烏東地區，特別的是在這部法案當中，將把一直或明或暗援助烏東反對力量的俄羅斯，正式稱為「侵略國」。
俄羅斯通訊衛星社29日報導指出，烏克蘭總統兼最高拉達（烏議會）發言人伊琳娜•盧岑科週一在烏克蘭第五頻道的節目中稱，在烏克蘭統一頓巴斯地區的法案中，俄羅斯將被稱為侵略國。
她表示，該法案完成度已達99.9%，將在議會註冊。盧岑科補充說，烏克蘭已與“諾曼第四國”（俄羅斯、烏克蘭、德國、法國）就此問題進行商討。
她說：「這是首次將在法律層面引入俄羅斯是侵略國的概念」。
盧岑科補充說，統一頓巴斯的法案中直接引用了聯合國憲章第51條關於自衛的內容。她說：「這意味著，烏克蘭有權自衛。這再次強調了這不是戰爭，而是自衛。這也是為了國際貨幣基金組織給我們資金，這些資金是給投資者的」。
烏克蘭先曾在停火協議中，曾承諾給予烏東宣布獨立建國的頓內茨克和盧甘斯克兩州特殊自治地位，因此制定本法規範。然而烏東兩州並不滿意。
(中時)
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