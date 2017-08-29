抗議蘇嘉全包裹表決前瞻案 藍委豁出去將「禁食」
立法院臨時會今（29）日繼續處理前瞻基礎建設特別預算案，表決大戰持續進行。國民黨團副書記長曾銘宗、立委賴士葆、費鴻泰等三人，不滿立法院長蘇嘉全扭曲「一事不二議」規則，以包裹表決方式處理前瞻預算案，踐踏立委監督職權，因此將在晚間7時起展開禁食行動。
曾銘宗受訪時痛批，蘇嘉全自己解釋議事規則，未按《立法院職權行使法》宣讀委員提案，包裹表決、一事不二議，簡直違法違憲、無法無天，不得已只好採取禁食方式來表達嚴正抗議；禁食行動將在晚間7時於立法院群賢樓外展開，直到臨時會結束。
費鴻泰也在臉書發文指出，蘇嘉全違法違憲，逾越所有議事審查慣例、規則，甚至踐踏國會議員的監督職權，只為了灑錢綁樁、債留子孫。完全執政的政府展現全然的霸道與顢頇。
他表示，為凸顯民進黨違憲亂政、濫用多數暴力破壞憲法賦予立委監督的職權及議事審查，更為了維護與落實好不容易得來的民主體制，讓執政的民進黨警醒掌權不是最大、百姓才是主人；希望透過絕食行動喚起民進黨執政的良心，並藉此宣示捍衛全民財產、捍衛民主的決心。
曾銘宗也說，禁食行動是由立委賴士葆所發起的，他第一個報名；他並透露，家人對於此決定也感到意外，「沒想到會走到這一步」。
(中時)
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