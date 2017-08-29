繪本敘說亞斯伯格症 南大惠品文王彥傑獲德國紅點設計獎

南大惠品文(左)及王彥傑(右)同學榮獲2017德國紅點設計獎。(南大提供)

「金星兒的小宇宙」內容描述關於亞斯伯格症的繪本，透過故事情節讓大家認識亞斯伯格症的特質。(曹婷婷翻攝)

台南大學視覺藝術與設計學系惠品文及王彥傑以「金星兒的小宇宙」繪本，榮獲2017德國紅點設計獎紅點獎，作品描述亞斯伯格症，透過有趣故事情節讓大家認識亞斯伯格症特質，兩人感性說，「得獎不是起點也不是終點，真正起點和終點是透過更多作品幫助需要的人。」

「金星兒的小宇宙」內容描述關於亞斯伯格症的繪本，透過故事情節讓大家認識亞斯伯格症的特質，也讓大家瞭解如何與他們成為朋友，內容充滿童趣及教育意義。

惠品文表示，很開心能得到德國紅點設計獎的紅點獎，謝謝夥伴王彥傑，因為王彥傑雙主修非常忙碌，但仍是努力撥出許多時間一起製作，「若沒有他，這個作品是做不出來的。」

指導老師林美吟、黃桂瀅及李香蓮異口同聲說，以「改變世界的好設計」來形容學生得獎作品，最為貼切，因為他們的作品不只有藝術美感，更兼具教育意涵，在創作過程中，他們勇於接受批評與指導，像海綿一樣努力克服未知的領域，充滿熱情的學習態度令人感到欣慰，期許他們一直保持創作初衷，用這樣的態度與想法，開創更多作品並幫助更多人。

(中時)