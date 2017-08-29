金磚五國占全球經濟比重升至23％

北京青年報29日報導，大陸國新辦28日邀請國際經濟、貿易方面的專家，就金磚機制的機遇、挑戰和前景回答記者提問。專家們表示，金磚機制運行10年來，對世界經濟的作用突出。

中國國際經濟交流中心首席研究員、中國國際貿易促進委員會專家諮詢委員會副主任委員張燕生表示，金磚機制成立10年來，金磚五國的經濟占全球經濟的比重已經從十年前的12％，提升到23％，占世界國際貿易的比重從11％，提高到16％，對外投資的比重從7％，上升到12％，吸引外資的比重2016年達到16％，對世界經濟增長的貢獻率50％。

他表示，今年廈門峰會的主題為「深化金磚夥伴關係，開闢更加光明未來」，其中，上半句就是擴大金磚五國的全球朋友圈，形成「金磚 」，下半句的意思是在全球經濟不確定性突顯的當下，推動世界越來越開放、安全。

(工商)