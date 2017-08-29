金磚五國占全球經濟比重升至23％
北京青年報29日報導，大陸國新辦28日邀請國際經濟、貿易方面的專家，就金磚機制的機遇、挑戰和前景回答記者提問。專家們表示，金磚機制運行10年來，對世界經濟的作用突出。
中國國際經濟交流中心首席研究員、中國國際貿易促進委員會專家諮詢委員會副主任委員張燕生表示，金磚機制成立10年來，金磚五國的經濟占全球經濟的比重已經從十年前的12％，提升到23％，占世界國際貿易的比重從11％，提高到16％，對外投資的比重從7％，上升到12％，吸引外資的比重2016年達到16％，對世界經濟增長的貢獻率50％。
他表示，今年廈門峰會的主題為「深化金磚夥伴關係，開闢更加光明未來」，其中，上半句就是擴大金磚五國的全球朋友圈，形成「金磚 」，下半句的意思是在全球經濟不確定性突顯的當下，推動世界越來越開放、安全。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。