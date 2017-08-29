竹市毛小孩運動會城市對動物也友善
陳育賢／竹市報導
為打造動物友善城市，新竹市政府將於9月2日於北大公園舉辦2017毛小孩運動會及節能宣導活動，市長林智堅表示，這場專為毛小孩量身打造的歡樂同樂會精彩可期，不僅可讓寵物互相交流，還有趣味的大小型犬競賽，邀請全國民眾帶著你的毛小孩一起來玩吧。
林智堅表示，打造友善動物城市，一直是市府努力的目標，市府在前年成立動保所，專責辦理動物保護業務提升動物福利，並積極向農委會爭取1.35億元，新建「動物保護教育園區」，規畫成為北台灣最符合動物福祉的公立收容所，並具備生命教育的功能。
毛小孩運動會將在本周六舉行，邀請市民帶著自己的毛小孩及小朋友一起參與趣味競賽，考驗和狗狗之間的默契，現場還有流浪犬貓認領及特色餐車等攤位，希望讓市民與毛小孩共度開心歡樂的午後時光。
(中時)
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