故宮南北院續辦國人參觀優惠
許文貞／台北報導
為了吸引國人參觀國立故宮博物院，故宮自2016年起紛紛祭出國人入場參觀優惠，獲得民眾迴響。故宮發佈新聞稿宣布，將續辦北院的每日4時30分後國人入場優惠及南院的嘉義縣市居民入場優惠，期限延長至2018年12月31日。
故宮也發布新優惠，自今年9月1日至今年底12月31日止，民眾凡購買故宮南北院區任一票券，便可在三個月內憑票根免費參觀另一院區。
自2016年9月1日起，國人可於每日下午4時30分後，憑憑身分證、駕照、健保卡、軍警證和護照等免費進入故宮北部院區參觀。故宮表示入場人數顯著增加，因此決定延長優惠至明年底。
故宮南院則是自2016年11月15日起推出「下午3點，嘉義縣、市居民憑證免費參觀南院」優惠活動，只要憑有登載戶籍地的身分證件，即可免費取票入場參觀（特展廳除外），至今已招待超過1萬5000名嘉義居民，優惠也將延長至明年底。
(中時)
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