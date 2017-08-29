兩岸互助 我再返還大陸詐欺被害人172萬元

大陸一名周姓被害人遭台灣詐欺集團騙走172萬元，日前全案定讞。法務部啟動兩岸司法互助架構，與大陸公安部聯繫後，日前已將新台幣172萬3300元（約人民幣37萬8,777元）返還周姓被害人，完成台灣第7例成功將犯罪所得返還大陸被害人的司法互助工作。

法務部指出，自2014年4月間首次返還大陸被害人贓款，迄今已累計返還約新台幣1989萬餘元（約人民幣435萬餘元），大陸返還台灣也有6件成功案例，累計返還金額約新台幣1442萬餘元。

周姓被害人2013年4月間，接獲某跨境電信詐欺集團成員來電。集團成員假冒大陸刑警，佯稱周姓被害人身分證遭冒用，要求被害人開通網路銀行，並匯款至指定帳戶。周姓被害人因而陷於錯誤，先後匯款至該詐欺集團掌控的大陸銀聯卡人頭帳戶內。

刑事局、台中市警局第四分局破獲此一詐欺集團，案件已於日前判決定讞。台中地檢署隨即向法務部提出協助請求，由法務部將接獲的司法互助請求轉請大陸公安部門協助，再由大陸公安部完成相關返還款項的前置作業。

(中時)