1個月變1季！2017新北創客季開跑
新北市教育局領先全國推動創客教育，強調「實作」、「創意」、「整合」及「自學」，今年與勞工局合作將「創客月」延長成「創客季」，市長朱立倫今（29日）出席宣傳記者會，他期盼，無論都市或偏鄉的學校，每位學生從小動手做，發揮創意、想像力及執行力。
創客季起跑儀式由朱立倫、教育局長林奕華、勞工局長謝政達等揭幕，身高280公分的小漾扭蛋機現身，吸引不少小朋友爭相要玩扭蛋機；另外，「新北創客主題展」為期3周即日起在市府1樓中央大廳登場，展現多項學生們的創客作品。
朱立倫表示，從城市角度看創客運動，對應創客三層次，「Zero to Maker」透過教育紮根鼓勵學生成為創客，同時期許教育局以「校校有創客做為具體實踐」；第二層次「Maker to Maker」透過社群機制，讓創客同好可以技術交流，產生創意火花，如勞工局辦的自造嘉年華、教育局的創客教室。
第三層次「Maker to Market」創客的研發與創新精神可以透過投資與產業媒合產生新創事業，如經發局運用捷運公益空間打造的新北創力坊就是最好的範例，新北的創客是局處整合，更是從教育到產業的具體實踐。
教育局表示，9至12月間陸續舉辦創客季相關活動，9月透過「創客百場研習」、「創客偏鄉體驗」，鼓勵尚未推動創客學校體驗及申辦；10月結合勞工局Mini-Maker faire及兩岸創客論壇，進行產業與學界對話。
11月透過「師生創客松」及「決戰伸展臺」競賽，進行學生創客展能；12月則辦理創客聯展暨教案成果發表，期盼藉系列活動提供創客資訊、活動及交流平台，將創客能量從校園擴散各角落，達到「自造在新北」、「新北在自造」城市風貌。
(中時)
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