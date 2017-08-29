江蘇查獲23噸冒牌化妝品 130萬網購者受害

《新聞晨報》報導，近期，江蘇徐州警方公佈查獲23噸假冒境外品牌化妝品，涉及悅詩風吟、伊蒂之屋等多個網紅韓妝化妝品牌，涉案金額高達2億元人民幣，初步統計受害者有130萬網購者，遍及大半個中國。

由於海外代購化妝品運輸時間長，且部分商品購買時有數量限制，商家很難做到大量現貨供應。作馬來西亞代購的蔡小表示，有些代購貨源不斷，化妝品都是一箱一箱地採購，這可能會摻雜部分假冒偽劣的化妝品。

在澳門讀書順便作代購的許小姐透露，賣100元的化妝品，大約能賺15元。

(旺報)