北韓射彈 蔡英文要求確保國家安全無虞

北韓在今日（29）發射飛彈穿越日本領空進入太平洋，引發區域情勢緊張，國安會今天召開因應會議， 蔡英文總統在聽取報告後也隨即指示國安系統，要確保國家安全無虞。

總統府表示，國家安全會議於北韓發射飛彈後即掌握相關情形，並陸續召開因應會議，就當前最新情勢發展，以及後續可能情勢變化，進行討論與研判。國安會也責成國防部、外交部和國安局等相關部會持續匯報各項動態發展，並對情勢可能發展方向進行分析，以為因應準備。

會後，國安會嚴德發秘書長也就北韓發射飛彈事件的最新動態與相關情勢研析向總統進行報告。總統在聽取報告後也隨即指示國安系統，包括國防、外交與國安局持續掌握最新動態，並與國際間各友好國家密切聯繫，隨時交換訊息，確保國家安全無虞。

(工商)