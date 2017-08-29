VR夯現人才荒 高雄「創新學院」養才

高市府宣布與「無線領域」簽署投資意向書，另「VR創新學院」可望解決人才荒。（柯宗緯攝）

高市府積極向中央爭取體感園區落腳亞灣，目標4年內形成體感科技聚落。（柯宗緯攝）

AR、VR體感科技夯，產業界卻現人才荒。高市經發局積極招商，今（29）日與艾伯特電通簽署投資合作意向書；另，南台灣首座VR創新學院打造的新創團隊，從8所大學選出31位學員培訓，以市場導向研發8款可上市VR產品。

體感科技是台灣產業轉型契機，業界求才孔急。經發局長曾文生指出，台灣很有機會發展A／VR產業，國內生產鏈緊密，不是其他國家能辦得到，體感與數煤、電機、機械、材料等有關，政府角色是媒合跨領域人才。

經發局、資策會、高應大育成中心聯手推動南台灣首座「VR創新學院」，打造接軌產業的新創團隊，與樹科大、正修科大、義守大學等8所大學9個系所產學合作，篩選出31位學員接受培訓，以市場導向為需求研發，從做中學實戰經驗。

其中，一支團隊「VR π」技術成熟，設計百家樂、射擊等遊戲，還未正式推出，已被大陸業者搶先買下。投資公司、豐鑽國際總經理李明哲指出，VR可被運用領域非常廣泛，從娛樂、醫療、工業等產業，台灣學生素質高，熱情有創意，樂見台灣VR產業蓬勃發展。

「VR創新學院」由無限領域董事長陳志中扮演重要推手，原為北部資深體感科技業者的艾伯特電通董座劉武雄，也扮演關鍵角色，看好高雄體感園區前景可期，特地到高雄設立VR專責部門，兩家公司將聯手開拓市場，攜手培育中南部VR人才。

(中時)