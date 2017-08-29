VR夯現人才荒 高雄「創新學院」養才
AR、VR體感科技夯，產業界卻現人才荒。高市經發局積極招商，今（29）日與艾伯特電通簽署投資合作意向書；另，南台灣首座VR創新學院打造的新創團隊，從8所大學選出31位學員培訓，以市場導向研發8款可上市VR產品。
體感科技是台灣產業轉型契機，業界求才孔急。經發局長曾文生指出，台灣很有機會發展A／VR產業，國內生產鏈緊密，不是其他國家能辦得到，體感與數煤、電機、機械、材料等有關，政府角色是媒合跨領域人才。
經發局、資策會、高應大育成中心聯手推動南台灣首座「VR創新學院」，打造接軌產業的新創團隊，與樹科大、正修科大、義守大學等8所大學9個系所產學合作，篩選出31位學員接受培訓，以市場導向為需求研發，從做中學實戰經驗。
其中，一支團隊「VR π」技術成熟，設計百家樂、射擊等遊戲，還未正式推出，已被大陸業者搶先買下。投資公司、豐鑽國際總經理李明哲指出，VR可被運用領域非常廣泛，從娛樂、醫療、工業等產業，台灣學生素質高，熱情有創意，樂見台灣VR產業蓬勃發展。
「VR創新學院」由無限領域董事長陳志中扮演重要推手，原為北部資深體感科技業者的艾伯特電通董座劉武雄，也扮演關鍵角色，看好高雄體感園區前景可期，特地到高雄設立VR專責部門，兩家公司將聯手開拓市場，攜手培育中南部VR人才。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。