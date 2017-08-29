17年前性侵懸案 採獲DNA偵破
17年前黃嫌持刀闖入民宅欲行竊，發現屋內只有女主人和一襁褓嬰兒，除要求交出錢財外，還起色心，以傷害嬰孩性命強迫女主人為其口交，警方事後雖採證了黃嫌精液，但苦查10多年未果，被害人因而患得重度憂鬱症，三度自殺獲救，全家陷入陰霾。黃嫌日前因竊盜案採驗DNA，不料竟和前案的精液DNA相符，懸疑17年的性侵案終告偵破，被依強盜、強制性交等罪嫌起訴。
58歲的黃嫌已被收押，該性侵案發生2000年12月間，黃嫌開車行經被害人住處附近，發現該處有工地興建設施尚未完成，竟起貪念，利用該工地攀爬侵入被害人住處。
黃嫌侵入被害人住處後，見被害人與未滿1歲尚在襁褓中的嬰兒在屋內午睡，持刀向被害人恫稱：「如不配合，就要嬰兒死」，脅迫被害人交出財物，被害人因而交出5200元與金飾一批。不料，黃嫌猶不知滿足，又起色心，持刀對被害人恫稱：「你要小孩性命還是要幫我口交」，脅迫被害人為其口交至射精，逞慾後，才攀越圍牆離開現場。
被害人報警處理，為警採得衛生紙等證據，持續追查黃嫌，可是10幾年來一直都進展。案發後被害人終日鬱鬱寡歡，患得重度憂鬱症，三度自殺獲救，全家陷入陰霾。
但是，法網恢恢，疏而不漏，黃嫌日前因竊盜案採得DNA型別建檔，經比對後發現竟與17年前性侵懸案所採得沾有精液衛生紙的DNA型別相符，將他拘提到案，黃嫌坦承犯行，全案宣告偵破。
(中時)
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