「芬普尼」毒雞蛋 彰檢搜索帶回3農藥業者偵辦
芳苑鄉欣德畜牧場銷售到全聯福利中心的雞蛋含有超標5倍的禁用農藥「芬普尼」，彰化地檢署29日指派4名檢察官針對販售動物用藥的益隆行與販售偽農藥的健霖農藥行營業處及住處搜索，並帶家兩家業者共3名負責人偵訊中。
彰化地檢署襄閱主任檢察官林漢強指出，益隆行負責人，販售的除雞蝨藥沒有貼標籤，但藥品含有「芬並尼」，涉嫌違反《動物用藥品管理法》的販賣動物用偽藥；至於健霖農藥行陳姓業者賣的「卡有淨」農藥可用於雞舍殺蠅蟲用，但經查所標的許可證號為虛偽，涉嫌違反《農藥管理法》的販賣偽農藥罪。
彰化地檢署檢察官董良造、洪英丰、李莉玲、戴連宏，今天上午兵分4路到二林鎮與芳苑鄉，針對涉嫌違法販賣動物用藥品的「益隆行」以及販賣偽農藥「健霖農藥行」進行搜索，查獲陳姓、董姓母子涉嫌販賣含「芬普尼」成分的動物用藥供欣德畜牧場噴用於雞隻上抗蝨。
另外，「健霖農藥行」陳姓業者則涉嫌販賣偽農藥「卡有淨」供欣德畜牧場噴灑在場舍做為除蠅蟲之用。
林漢強指出，欣德畜牧場供應的雞蛋透過桃園盤商銷售與「全聯福利中心」而流入市面，承辦檢察官除協請食品主管機關迅速將流入市面的產品下架封存，全案也將持續深入偵辦，以維護食品安全，確保民眾身體健康。
(中時)
關鍵字：芬普尼
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