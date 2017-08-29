杜特蒂帶頭吃雞肉 要民眾別怕禽流感
菲律賓總統杜特蒂作風強硬，快人快語，敢愛敢恨的印象深植人心，菲律賓本月11日在呂宋島的邦板牙省爆發禽流感，導致3.8萬隻雞死亡，另有约40萬隻家禽被捕殺，人心惶惶。杜特蒂親自出面帶頭吃雞肉，要民眾不要怕。
香港東網28日報導指出，杜特蒂於周一(28日)，聯同多名官員到訪北部邦板牙省，期間大快朵頤食用燒雞、鴨及雞蛋，親身證明菲律賓的家禽可安全食用。
杜特蒂當日率領他的農業及健康秘書，與及其他官員到邦板牙省出席活動，並設宴款待在場記者。席間他在眾人面前用手直接拿起肉塊放進口。杜特爾特向記者表示：「該到你們了，請隨便吃。」他其後又表示，保證邦板牙省的家禽全都可以安心食用。
杜特爾特在會上同時感謝300名軍警的努力，以助國家控制疫情。衞生部官員指他們仍會密切監察疫情發展，直至下月初。
(中時)
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