反式脂肪低於0.3％可標「0」 消基會批制度寬鬆

消基會抽驗12件市售的人造奶油抹醬、烘焙油脂。（消基會提供）

現行規定，包裝食品的反式脂肪含量在0.3％以下者，可標示為「0」，但消基會抽驗市面上的人造奶油抹醬、烘焙油脂後卻發現，12件中僅1件未檢出反式脂肪，批現行規定過於寬鬆，應下修至含量0.1％以下者，才可標示為「0」，也呼籲學校營養午餐禁用含反式脂肪的油品與食材。

消基會於2017年5月間，在雙北地區的量販店、超市以及烘焙材料行等販售通路，購得5件人造奶油抹醬與脂肪抹醬，7件烘焙用固態油脂，共計12件樣品。

在反式脂肪含量檢測方面，1件未檢出、3件檢出量介於每100公克當中有0.10公克至0.30公克、5件介於每100公克當中有0.31公克至1.0公克、2件介於每100公克中有1.1公克至2.0公克、1件介於每100公克中有3.0公克至4.0公克。12件樣品中，有8件屬於包裝食品，其標示皆符合《食品安全衛生管理法》的規定。

消基會表示，目前包裝食品的反式脂肪含量在0.3％以下者，可標示為「0」，此規定過於寬鬆，建議參考「食品中脂肪酸之檢驗方法」及認證實驗室的反式脂肪酸定量極限，將可標示為「0」的條件，向下修正為反式脂肪含量在0.1％以下者，以更科學和嚴謹的規定，降低消費者攝入反式脂肪的風險。

消基會指出，地方政府除了應加強對於包裝食品反式脂肪含量的管理之外，建議參考先進國家地方政府之作法，禁止校園營養午餐使用含反式脂肪的油品與食材。目前「直轄市縣（市）政府及所屬國民小學及國民中學辦理學校午餐應行注意事項」中，僅針對營養午餐所使用的農產品與基因改造食品有相關限制，建議應增列條文明確禁止營養午餐使用含反式脂肪的油品或食材，以維護學童與青少年的健康。

消基會表示，減少反式脂肪的攝取，是目前的健康趨勢，業者在食品配方的調配上，應盡量使用天然油脂，避免使用不完全氫化油，或是選擇經「交酯化技術」或是「冷凍捏合」的油脂，以降低食品中的反式脂肪含量。若是食品配方中有使用氫化油，應該誠實標示，讓消費者有選擇的依據。

消基會表示，依世界衛生組織建議，每日反式脂肪的攝取量不應超過總熱量的1％，若以每日攝取總熱量2000大卡計算，每天攝取反式脂肪的上限約為2.2公克，依衛福部國健署資料，每天若攝取4公克至5公克的反式脂肪，就足以使血液中膽固醇升高，並增加23％罹患心血管疾病的風險。

(中時)