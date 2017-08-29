新北義民節　9月2日永和登場

106年新北市客家義民爺文化節活動即將於9月2日至3日在永和區仁愛公園盛大舉行。（葉書宏攝）

106年新北市客家義民爺文化節活動即將於9月2日至3日在永和區仁愛公園盛大舉行。（葉書宏攝）

106年新北市客家義民爺文化節活動即將於9月2日至3日在永和區仁愛公園盛大舉行，今（29）日舉辦記者會，副市長侯友宜、客家局長賴金河與客家青年義勇軍及國際友人一起挑擔，為活動正式揭開序幕。

侯友宜表示，義民爺是北台灣客家族群對保鄉衛民所犧牲烈士的崇敬之稱，其忠義精神與警察相同，新北市辦理相關活動已邁入第20年，透過義民爺文化節，緬懷先民奮鬥精神，慎終追遠之餘，也希望大家以客家忠義精神，努力打拼。

記者會由新北市大豐國小國際文教中心學生結合國際友人演出多元舞蹈秀，透過不同國家友人的參與，象徵客家文化與國際接軌；接著義民軍號角響起，由南強工商表演藝術科學生穿戴環保紙箱戰服，化身「箱民青年義勇軍」，以創意街舞迎接義民文化節活動；啟動儀式由侯副市長授予客家青年義勇軍「黑令旗」，象徵出征的授旗儀式，除重現早年客家義民先烈捍衛鄉里的精神，更展現新北市勇往直前為創造樂活宜居的努力。

106年新北市客家義民爺文化節活動除了創意踩街嘉年華及千人挑擔奉飯外，亮點為全國首創AR虛擬實境向義民爺祈福體驗，並首次將義民爺精神融入四格創意漫畫比賽作品中，最特別的是邀請臺灣戲曲學院及歡樂聯盟表演工作室演出酬神大戲「新茶山情緣」，突破傳統以創新的演出方式，特別受到年輕人的喜愛。

兩天活動熱鬧精彩，有老少咸宜的客家社團藝文展演，追客族最愛的義民文化主題館巡禮，最有客家味的特色商品攤位，還有現場拍照立刻上傳新北市客家局粉絲團，在留言中被點選按讚數前三名可獲平板電腦；歡迎來永和仁愛公園，讓客家人的人情味好好接待大家。

(中時)