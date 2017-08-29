環保戲劇好生動　學生從頭開始學

小朋友們賣力演出，獲得滿堂彩。（環保局提供）

環保署今年舉辦的環保戲劇比賽，桃園「愛在荒野桃一團」，今年自桃園初賽中脫穎而出後，代表參加行政院環保署的環保戲劇北區複賽，指導老師劉碧如表示，這是孩子們第一次參與舞臺劇，「大家都零經驗，硬著頭皮開始學」，雖然沒能打進全國賽，仍給了學生們一個身體力行的機會教育。

劉碧如說，愛在荒野桃一團在有限的資源下演出戲劇，並由兩位國小的小朋友扛起編舞與演出的重任，不但翻出多年前的活動道具來用，舞臺服裝也是以借的為主，落實了資源再利用的精神，完成了這齣呼應減塑的環保戲劇《無塑海洋：Yes,We Can!》

環保局長沈志修表示，雖然這群孩子這回沒能奪下佳績，但在排演過程中，仍藉由老師帶動的過程，在排練過程中學會環保精神，「生活處處都有環保教育」，也鼓勵未來有更多人能參與這樣的活動。

(中時)