機警Police 救回尋短女
台中》機警Police 救回尋短女
黃國峰／台中報導
台中市一名53歲女子日前清晨約5點，開著廂型車，停於溫泉路樹木銀行附近，接排氣管自殺，中市警四分局春社所員警開車巡邏經過，直覺有異，上前查看，才發現有條管子連著排氣管伸到車內，大驚，立即打開車門發現一女子坐在駕駛座已昏迷，迅速將她拉出車外，並通報119，這才救回女子一命。
春社所員警表示，當日約清晨5時10分巡邏至溫泉路樹木銀行附近時看到該車，覺得這地方這麼偏僻、時間這麼早，而且還沒熄火很奇怪，靠近看才知是接排氣管吸廢氣自殺，打開門時該女已意識不清，連忙將她抬出車外透氣，並緊急通報119救護人員到場救護，送往醫院做進一步檢查。
警方在車內找到藥單及遺書，才確認女子姓曾，年53歲，並進而找到其親友，親友表示曾女昨晚開車出門後就未返家，曾女因欠了百來萬的債務無力償還，疑是因不想連累家人才選擇走上絕路，幸好遇上機警的員警，才挽回曾女一命，非常的感謝警方的及時救援。
春社所長魏綉薌表示，生命可貴，上天關一扇窗，必定留了另一扇窗，尋找那扇窗，過程一定不輕鬆，請適時向周遭親友或社福機構尋求幫助，切勿衝動選擇離開，徒留親友的遺憾。（再給自己一次機會，自殺防制諮詢安心專線：0800-788995，生命線協談專線：1995。 張老師專線：1980）
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。