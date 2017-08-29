機警員警，見偏僻路旁、車未熄火，直覺有異，開車門救回尋短見婦女。（黃國峰翻攝）

台中》機警Police 救回尋短女

黃國峰／台中報導

台中市一名53歲女子日前清晨約5點，開著廂型車，停於溫泉路樹木銀行附近，接排氣管自殺，中市警四分局春社所員警開車巡邏經過，直覺有異，上前查看，才發現有條管子連著排氣管伸到車內，大驚，立即打開車門發現一女子坐在駕駛座已昏迷，迅速將她拉出車外，並通報119，這才救回女子一命。

春社所員警表示，當日約清晨5時10分巡邏至溫泉路樹木銀行附近時看到該車，覺得這地方這麼偏僻、時間這麼早，而且還沒熄火很奇怪，靠近看才知是接排氣管吸廢氣自殺，打開門時該女已意識不清，連忙將她抬出車外透氣，並緊急通報119救護人員到場救護，送往醫院做進一步檢查。

警方在車內找到藥單及遺書，才確認女子姓曾，年53歲，並進而找到其親友，親友表示曾女昨晚開車出門後就未返家，曾女因欠了百來萬的債務無力償還，疑是因不想連累家人才選擇走上絕路，幸好遇上機警的員警，才挽回曾女一命，非常的感謝警方的及時救援。

春社所長魏綉薌表示，生命可貴，上天關一扇窗，必定留了另一扇窗，尋找那扇窗，過程一定不輕鬆，請適時向周遭親友或社福機構尋求幫助，切勿衝動選擇離開，徒留親友的遺憾。（再給自己一次機會，自殺防制諮詢安心專線：0800-788995，生命線協談專線：1995。 張老師專線：1980）

(中時)