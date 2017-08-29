聯想控股上半年淨利年增4％

中國最大歙電腦企業聯想控股，29日盤後公布今年上半年報，稅後盈餘為26.87億元人民幣（下同），年成長4％，每股盈餘1.15元。

聯想控股29日下午公布截至2017年6月30日止6個月之未經審計簡明綜合中期業績。

營業收入（包括持續經營業務及終止經營業務）為 1,424.82億元，較去年同期成長6％；其中，持續經營業務收入較去年同成長9％。

稅後盈餘為人26.87億元，較去年同期成長上4％；每股盈餘為1.15元，較去年同期成長5%，其中，持續經營業務之每股盈餘較去年同期上升10％。

公司表示，2017年上半年，全球經濟出現整體復甦的跡象，中國國內經濟穩中帶堅，上半年GDP年增達6.9%。特別是政府在推動供給側結構性改革和國企改革方面取得良好的成績，上半年消費支出對經濟增長貢獻率達63.4％，消費已經成為經濟成長的主要動力。

(工商)