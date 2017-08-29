攜帶自用管制藥品出入境 要檢附醫院證明

出國旅遊或經商，攜帶自用管制藥品，因各國對攜帶藥品入境管理法規不同，有可能違法受罰！南投縣衛生局提醒民眾，攜帶少量自用的管制藥品出入境，應備妥醫療院所的診斷證明、或處方箋影本等資料，以便合法通關。

管制藥品包含成癮性麻醉藥品，及影響精神藥品（如安眠藥），世界各國都管理嚴格，如因個人醫療所需，務請隨身攜帶醫師處方箋或醫療說明書（含英譯本），以供查驗。

民眾在國外就醫後，因治療所需攜帶管制藥品回國，必須依照我國海關入境報關須知，僅以治療本人疾病為限，須憑醫療院所證明，且藥品應隨身攜帶，不得以航空郵寄或快遞方式寄送。藥品是否為管制藥品，可至衛生福利部食品藥物管理署網站查詢。

(中時)