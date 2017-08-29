新聞深喉嚨》前所未有緊張！北韓飛彈凌空劃過北海道 非同小可？

新聞深喉嚨。

29日清晨，北韓突然朝著日本海的方向發射導彈，而這回不同以往的是，這枚飛彈直接由西向東穿越日本上空，甚至飛越北海道的上空落海。在此之前，金正恩曾威脅以導彈攻擊關島海域，就曾經點名導彈將會穿越日本，甚至揚言要以核攻擊日本，如今真的出手，金正恩到底盤算著什麼？而日本首相安倍晉三稱之為「史無前例的重大威脅」，又將如何接招？

當北韓導彈飛越日本上空時，正值清晨的通勤時間，日本電信公司很快發送國家級警報給所有用戶，東北地區一度停駛電車，呼籲民眾避難，各大新聞媒體紛紛以「快報插播」，或是發行「號外」的方式報導。但值得注意的是，日本可說是全世界空防最嚴密的區域之一，海上有神盾級艦可以防禦飛彈，陸地上也佈滿愛國者系統，但為何真正遇到北韓飛彈凌空時，卻沒有發揮作用，是不打？還是打不到？這在軍事與政治上，給台灣什麼啟示？

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相較於北韓與日本爆發危機，中國大陸與印度倒是在28日以戲劇性的方式結束洞朗地區超過兩個月的武裝對峙！即便陸媒與印媒又爆發一場誰撤軍的口水戰，終究緊張局面看似落幕，為何落幕？又為何是此時落幕？一種被廣泛討論的說法是，為了替即將在廈門舉行的金磚峰會，大陸國家主席習近平與印度總理莫迪的「習莫會」營造基礎，那是否可以預期這「習莫會」有什麼重大意義，以至於「非會不可」？

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當「龍象大戰」持續時，各種「聯印制中」戰略或是陰謀論不斷被提出，美印共同軍演，日本也說要與印度加強合作制衡「一帶一路」，韓國也傳出加強在印度的投資，看似要趁這危機擴大「插旗」南亞。最幽默的是咱台灣，一群獨派，名嘴，民代，甚至政府官員猛誇印度這國家多好，多有潛力，又說自己跟印度交情多好。結果如今印度跟中國大陸「閃電」偃旗息鼓，我們還要怎樣「聯印制中」？

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《美麗島電子報》29日公布最新民調，蔡總統的滿意度與信任度，在全台不分南北都已經「死亡交叉」。在815全台大跳電後，不滿意度超過六成。這樣的政府要如何繼續執政？靠著「沾光」世大運選手苟延殘喘嗎？不過同一項民調中的另一組數據，或許才是蔡政府有恃無恐的主因，在政黨支持率排名，民進黨仍有24%左右，國民黨只有20%，蔡政府令人憤怒，民進黨已原形畢露，但國民黨仍然讓民眾不抱希望，這是為什麼？而說要「夾殺」，「邊緣化」國民黨的時代力量，支持率只有3.4%，這又是哪來的自信？

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(中時電子報)