北京「古墓咖啡廳」 菜單打開嚇死顧客
農曆七月鬼門開，不少商家反其道而行，趁機推出應景商品，其中北京一家咖啡廳更是將整座古墓「搬進」店內，讓顧客嘖嘖稱奇。
這家英國品牌的咖啡連鎖店玩起跨界行銷，將電影中的盜墓場景重現在咖啡廳實屬難得一見，成功吸引了大量民眾的目光。
除了場地奇特，菜單更是嚇人。顧客：「我要一個千年屍參蜜、怪物腦仁、還要一個洞穴盡頭」，讓人聽了頭皮發麻，但其實就是抹茶奶昔、燕麥咖啡和提拉米酥酷樂冰，不過名字已經成功引起話題。
除了喝咖啡吃下午茶，這家咖啡廳還能夠求籤，透過扭蛋機轉蛋，每顆蛋都有對應的籤，「渣男退散、桃花朵朵、脫脂甩肉、放肆享瘦」，求籤的內容也是五花八門，創意十足，真的可以說是好吃、新奇又好玩，滿足人們優閒的午後時光。
(中天)
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