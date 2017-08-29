雙王子飯店中秋映月禮盒 黃金鴨蛋黃入餡
中秋節將屆，連續2年創下銷售佳績的雙王子飯店中秋映月禮盒，今年主打蛋黃酥及奶皇酥，在食安風波頻頻暴發之際，業者堅持選用宜蘭養鴨人家信仁牧場之黃金鴨蛋黃入餡，強調五星飯店堅持用五星食材，希望讓民眾中秋送禮，裡子、面子都兼顧，耐斯王子飯店總經理曾慶欑強調，限量中秋禮盒皆出自烘焙坊師傅純手工製作，絕無外包，安全衛生有五星保障，民眾大可放心品嚐。
嘉義耐斯王子飯店與雲林劍湖山王子飯店兩家五星級飯店再度攜手合作，推出年度暢銷中秋映月禮盒，禮盒內含6顆經典蛋黃酥及6顆創新奶皇酥，29日舉行中秋映月禮盒上市記者會，同步在萬國百匯自助餐廳舉辦大型試吃活動，不少消費者試吃後都讚不絕口。
曾慶欑說，今年再度選用來自宜蘭三星鄉信仁牧場的黃金鴨蛋黃入餡，目前已傳承至第三代的信仁牧場堅持以純手工方式醃製鹹蛋黃，每一顆鹹蛋黃須放入紅土中醃製40天，並灑上高粱酒烘烤，藉以去除鹹蛋黃的腥味，尤其每一顆鹹蛋黃散發著黃金般晶瑩剔透的色澤，稱之為《黃金鴨蛋黃》一點也不為過，雖然成本提高，但香氣四溢、口感溫潤，值得獻給備感尊榮的賓客品嘗。
(中時)
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