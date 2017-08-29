世大運》柯氏兄弟檔奪撞球男雙金牌
柯氏兄弟檔柯秉逸與柯秉中29日在世大運示範項目撞球男子9號球雙打賽11比4擊敗日本組合，中華隊在本屆撞球項目勇奪4金、1銀、1銅。
中華隊此次派出男女各4位選手，27日的男單決賽許睿安11比3擊敗隊友劉政杰，奪得金銀牌；緊接著女單決賽古正晴11比6輕取蒙古選手摘金，吳芷婷得銅。
29日進行男女雙打決賽，魏子茜／郭思婷輕鬆擊敗韓國選手；柯氏兄弟開賽後連拿3局，隨後逐漸拉開領先優勢，在毫無壓力的情況下就將金牌拿到手。
(中時電子報)
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