勤餘時間備考 龜山警員高中三等及格
桃園市龜山分局迴龍派出所警員劉彥君，今年考中三等考試國境警察人員及格，他在世大運執勤時得知上榜，共同執勤的同事聽聞馬上向他道賀。
今年29歲的劉彥君，文藻大學畢業，曾經當過英文補習班老師、家教等等，99年當兵後，與好友一同考國考，沒想到自己考上101年四等警察人員，好友卻沒上，他利用派出所執勤之餘的時間讀書拚三等，去年差3分落榜，今年仍不努力備考，今年順利考上，自己的座右銘「天道酬勤」提供希望學長、學弟共勉之。
(中時)
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