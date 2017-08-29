勤餘時間備考 龜山警員高中三等及格

劉彥君利用勤餘時間被考，今年高中三等。（警方提供）

桃園市龜山分局迴龍派出所警員劉彥君，今年考中三等考試國境警察人員及格，他在世大運執勤時得知上榜，共同執勤的同事聽聞馬上向他道賀。

今年29歲的劉彥君，文藻大學畢業，曾經當過英文補習班老師、家教等等，99年當兵後，與好友一同考國考，沒想到自己考上101年四等警察人員，好友卻沒上，他利用派出所執勤之餘的時間讀書拚三等，去年差3分落榜，今年仍不努力備考，今年順利考上，自己的座右銘「天道酬勤」提供希望學長、學弟共勉之。

(中時)