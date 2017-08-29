日月潭紅茶「粹白」系列　下周進軍東京秋季禮品展

日月潭紅茶「粹白」系列，去年在日本東京國際展場專櫃展售，消費者反應不錯；下周，將再赴日參加東京秋季禮品展。（日月潭紅茶館提供）

魚池鄉農會「粹白茶葉禮盒」、「粹白茶包禮盒」Pure White系列產品，包裝行銷針對日本民風所設計。（沈揮勝攝）

除了「粹白」，魚池鄉農會「日月潭紅茶系列產品」的其他品項也受歡迎。（沈揮勝攝）

魚池鄉農會在日本東京國際展場專櫃展售的布置與陳設。（日月潭紅茶館提供）

南投縣魚池鄉農會為拓展日月潭紅茶之日本市場，去年禮聘知名會社，設計適合東洋民風的日月潭紅茶「粹白」Pure White系列產品，在東京國際展覽場發表；今年4月又成功進駐沖繩琉貿百貨；下個禮拜，農會行銷團隊將再進軍東京秋季禮品展，並與經銷商洽談合作細節。

日月潭紅茶在日治時期曾發光發熱，甚至成為日本天皇御用珍品！但1970年代因東南亞各國挾工資優勢攻城掠地，台灣外銷紅茶市場被取代而沒落！921地震後鄉公所與農會、茶改場及農民們共同努力再現光環，但日本市場仍顯沈寂，似乎沒跟著熱絡起來。

魚池鄉農會總幹事王威文為讓日月潭紅茶重返日本市場，去年禮聘日本知名農產品行銷設計師長岡所屬的Farm stead會社，依日本民情和喜好，設計日月潭紅茶之「粹白茶葉禮盒」、「粹白茶包禮盒」Pure White系列產品。

幾趟的推廣展售，試銷反應不錯，並獲得當地經銷商關注，刻正嘗試打入日本超商通路系統。下月6、7、8日，將再由王威文率領謝乙蒨等供銷部行銷團隊成員，赴日參加Gift Show 2017東京秋季禮品展，與經銷商洽談合作，尋求更多市場管道。

(中時)