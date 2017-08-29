李新舉發立法院不斷電審前瞻違勞基法。（李新提供）

李新舉發立法院不斷電審前瞻違勞基法

王超群／台北報導

台北市議員李新29日傍晚赴北市勞動局面見局長賴香伶並提出檢舉函。李新舉發立法院由28日起不斷電審查前瞻條例，有違勞基法，希望勞動局針對立法院情事積極發動勞檢。

勞動局長賴香伶接下檢舉函，並允諾依法排程進行勞檢。李新的檢舉信還標示「血汗國會」4個大字。

賴香伶説，勞檢不會通知時間，也不會事先告訴議員。

(中時)