竹市毒雞蛋下架待退貨691.26公斤

新竹市衛生局29日持續至各大賣場、超市、早餐店、餐飲店及雜貨店，稽查芬普尼殘留雞蛋流向及業者下架情況。（陳育賢翻攝）

為防止芬普尼殘留雞蛋危害情形擴大，新竹市衛生局29日持續至各大賣場、超市、早餐店、餐飲店及雜貨店稽查芬普尼殘留雞蛋流向及業者下架情況，截至目前為止，共稽查40家業者，下架691.26公斤問題蛋。

市府指出，衛生局是於27日晚上接獲通知，追查竹市轄區全聯等14家門市普芬尼雞蛋流向，業者已下架「萇記泰安洗選蛋（10入共600公克）」計982盒及「萇記泰安洗選紅蛋（10入共540g）」計189盒，共計691.26公斤的問題蛋品，待退回總公司，衛生局將持續監督業者退貨情形。

(中時)