李婉鈺批板橋果菜市場 人事酬庸擺爛無視缺失

李婉鈺指出地磚經常損壞。（王揚傑攝）

李婉鈺質疑水溝蓋材質容易損壞。（王揚傑攝）

新北市議員李婉鈺今（29）日質疑新北市板橋果菜批發市場今年5月7日才開幕，如今卻出現磁磚破裂、漏水等問題，批評新北市果菜運銷公司總經理是江惠貞並無專業，擔任此職務是朱立倫選舉後的人事酬庸。對此，江惠貞笑回：「政治語言，聽聽就好。」

李婉鈺指出板橋果菜批發市場施工偷工減料，包括地磚無法承重一再毀損、水溝蓋是塑膠製品、冷凍庫不夠冷水果容易腐壞、廁所推門損壞及天花板漏水等缺失。

江惠貞說明，地磚是因商家為求方便，直接將貨車、堆高機駛入造成，若按照原來規畫，進貨使用台車載運進場，地磚應不會破損，但會隨壞隨修，大面積的破損則改鋪水泥地。

水溝蓋是FRP材質，符合規定。冷凍庫是因工人開門後長時間不關門，導致溫度升高，這部分會再加強規範或加裝空氣牆。其他有缺失的部分，公司會盡快改善。

(中時)