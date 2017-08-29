惡鄰居亂丟垃圾還罵人垃圾 判賠4萬元
千金難買好厝邊！王女控訴同為蘆洲某社區住戶的潘女，時常藉由按電梯動作，用垃圾撞擊潘王女家大門，導致水漬油漬流滿地，臭氣沖天，經勸告後依舊我行我素，還多次公然辱罵王女「不要臉！」、「垃圾！」新北地院判處潘女須賠償4萬元。
判決指出，王女與潘女為對門鄰居，但相處不睦，潘女時常藉著等電梯空檔，將家用垃圾當作武器，撞擊王家大門，導致環境髒亂不堪，2015年2月17日王女直擊潘女又拿著垃圾，在自家大門徘徊，氣得向前理論，不料卻先被潘女辱罵「不要臉！」、「你好髒欸！」憤而提告，請求30萬精神賠償。
庭訊時潘女辯稱，王女住家大門是違建，佔用公共空間，嚴重影響到其他住戶使用電梯按鈕的權利，況且王女也多次出言詆毀，還曾於過年期間，在潘女家門張貼一張大白紙，有意觸人霉頭，導致她終日惶惶不安，精神瀕臨崩潰，否認曾出言辱罵。
新北地院調閱社區監視器，發現雙方確實曾多次在樓梯間發生衝突，審酌雙方身分、經濟、地位等，判處潘女須賠償4萬元，並於社區公布欄張貼道歉啟事一日。
(中時)
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