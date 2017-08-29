遙控.破壞電表遭查獲 魚塭2天竊電高達263萬

全台近來陷入缺電危機，嘉義縣東石、布袋卻有不肖魚塭業者，利用遙控器等干擾電流的方式偷電，短短兩天就偷走110萬度電，竊電金額高達263萬元，當場遭查獲，不僅需補繳費用，還要吃上竊電刑責。台電人員陪同檢調單位突襲嘉義沿海，當場查獲魚塭業者違法竊電。例行的用電量檢查，卻意外查到15間養殖業者利用遙控器或干擾電流的方式竊電，稽查人員當場將非法用電戶的電表拆除，作為證物收起來。

遙控.破壞電表遭查獲 魚塭2天竊電高達263萬

近日來用電吃緊，而嘉義沿海魚塭業者卻在這個時候，非法偷走上百萬度電，相當於偷走3630戶家庭一整個月的用電量。嘉義地檢署主任檢察官林俊良表示，若竊電行為被查獲，要處五年以下有期徒刑、拘役或500元以下罰金。

(中天)