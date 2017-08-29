文在寅：南韓GDP是北韓的45倍 巨額國防經費去哪裡了？

南韓《中央日報》29日報導，南韓總統文在寅28日痛批國防改革停滯不前，軍隊自信心不夠，他還質問國防部說，南韓GDP是北韓的45倍，「我不禁要從根本上懷疑，你們花這麼多錢（國防經費）幹了什麼？」。

文在寅還表示，「看看韓軍的態度，會發現他們總是執著於要堅守固有的什麼東西，一直以防禦的姿態進行應對」。

文在寅當天在政府首爾辦公樓聽取國防部長宋永武工作報告的過程中問道，「若將韓朝兩國的國內生產總值（GDP）進行比較，那麼南韓已達到北韓的45倍。在絕對總額上，南韓的國防力量應該大大超過北韓，但現在韓軍有這種自信嗎？」。今年南韓的國防預算是40.3347兆韓元，達到GDP的2.4％左右。文在寅計劃在明年將南韓的國防預算增至43.7114兆韓元，在任期內將國防預算提高至GDP的2.9％左右。

文在寅針對韓軍領導階層表示，「（若就預算規模等因素來看）要透過具有壓倒性的國防力量來堅決應對北韓的挑釁，但若與北韓的國防力量相比，韓軍的表現總讓人感覺南韓的戰鬥力落後。若韓軍自己都認為進行獨自作戰還為時尚早，能力尚不足，那麼國民要如何信任韓軍？」。

接著，他表示，「若有需要，要進行改革，比如將韓軍人力結構專業化等。但南韓即便投入巨額國防經費，似乎仍然抵擋不住北韓的軍事力量，只是依靠（美韓兩國）聯合防衛能力，令人感到惋惜」。

文在寅在工作報告前還在致辭中追問道，「歷屆政府都呼籲國防改革，為何到現在還未妥善地進行？為何韓軍無法親自行使戰時作戰指揮權？為何軍工腐敗無法徹底解決，不斷蔓延？」等等。

之後，文在寅以「韓軍統帥」身分囑咐要迅速構建韓國型三軸體制等。這三軸分別為：「殺傷鏈」（Kill Chain，在北韓發射導彈前先發制人）、「韓國型導彈防禦系統」（KAMD）和「大規模懲罰性報復戰略」（KMPR，在北韓發動導彈攻擊時，以發射大規模導彈進行報復的軍事戰略）。

文在寅強調稱，「北韓正致力於開發不對稱戰鬥力——核與導彈，以此來代替常規武器。南韓也要具備不對稱應對戰鬥力，那就是三軸」。

接著，南韓國防部報告稱，將制定由韓軍主導的攻勢型朝鮮半島戰爭執行概念。南韓國防部方面說明稱，「韓軍主導」意味著準備早日收回戰時作戰指揮權。「攻勢型作戰概念」意味著將早日搗毀敵方指揮部，而非在發生緊急情況時才集中防禦，在獲得美國戰力增援後再進行反擊。為此，南韓國防部計劃將韓國型三軸體制建成時間從當初的21世紀20年代中期提前至20年代初期。

文在寅強調在發生軍工腐敗時，國防部長和副部長、防衛事業廳長要負起連帶責任，還表示「韓軍整體上看起來就像是軍工腐敗集團，這不禁令人感到惋惜。有必要對軍工企業、武器中介商和軍隊有關退休人員等進行全面調查，對會參與武器獲取程序的人使用申報制」。

(中時)