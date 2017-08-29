高雄》跛腳20多年 正前開髖關節手術解決

高雄市七賢脊椎外科醫院副院長楊華偉（左四）29日發表正前開人工髖關節手術成果，多位患者出面獻花力挺。（呂素麗攝）

高雄市謝姓婦人（左）因車禍後遺症跛腳20多年，經醫師楊華偉（右）施以正前開髖關節手術後，雙腳恢復正常，她今天獻花感謝。（呂素麗攝）

高雄市謝女士因車禍後遺症跛腳20多年，經醫師施以正前開髖關節手術後，雙腳恢復正常，她高興的說「很滿意」。（呂素麗攝）

高雄市謝姓婦人經正前開髖關節手術，術前（左）後（右）X光比較。（呂素麗翻攝）

高雄市從事美髮業的謝姓婦人，20多年前車禍留下跛腳的後遺症，歷經中醫針灸、骨傷、復健治療都不見改善，後來演變成腳痛到無法入眠，經醫師施以「正前開髖關節手術」後，復原情況良好，且無疼痛感，現在走路、騎車完全沒問題，雙腳恢復正常，擺脫多年來的跛腳，她說「太滿意了！」。

高雄市七賢脊椎外科醫院副院長楊華偉29日發表正前開人工髖關節手術成果，1年來完成50例，為南部執行這項手術第1人；謝女出席分享術後的喜悅。

63歲的謝女說，20多年前因車禍造成右腳無法出力，因美髮師工作得長期站立，依靠左腳出力支撐，又讓左腳開始疼痛，有時痛到無法入眠，去年底才在骨科門診中發現雙邊髖關節都已磨損嚴重，當時醫師建議以「正前開髖關節手術」先處理持續疼痛感的左邊髖關節。

謝女表示，當時她很擔心手術會有後遺症，但去年11月左腳手術，竟然都不痛，因此，今年2月再開右腳，術後10多天就能騎機車，「真的沒什麼感覺」，走路不再跛腳；雙腳花了23萬元，她說「很值得」。

楊華偉曾受過正前開髖關節手術訓練，他說，傳統髖關節手術以後面或側開居多，必須切開肌肉群，置換人工髖關節後再縫合肌肉群，傷口約12至16公分長，因肌群可能受到破壞而會疼痛，大約術後3天可下床；正前開髖關節手術則不用切開肌肉群，傷口縮小到6至7公分，主要是病患不會疼痛，不用吃止痛藥，術後隔天就可以下床，復原快。

楊華偉表示，目前正前開的手術費用是健保給付範圍內，除置換的髖關節材料須自費外，不需負擔其他額外手術費用，目前費用約11至12萬元。

(中時)