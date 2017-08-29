高雄》跛腳20多年 正前開髖關節手術解決
高雄市從事美髮業的謝姓婦人，20多年前車禍留下跛腳的後遺症，歷經中醫針灸、骨傷、復健治療都不見改善，後來演變成腳痛到無法入眠，經醫師施以「正前開髖關節手術」後，復原情況良好，且無疼痛感，現在走路、騎車完全沒問題，雙腳恢復正常，擺脫多年來的跛腳，她說「太滿意了！」。
高雄市七賢脊椎外科醫院副院長楊華偉29日發表正前開人工髖關節手術成果，1年來完成50例，為南部執行這項手術第1人；謝女出席分享術後的喜悅。
63歲的謝女說，20多年前因車禍造成右腳無法出力，因美髮師工作得長期站立，依靠左腳出力支撐，又讓左腳開始疼痛，有時痛到無法入眠，去年底才在骨科門診中發現雙邊髖關節都已磨損嚴重，當時醫師建議以「正前開髖關節手術」先處理持續疼痛感的左邊髖關節。
謝女表示，當時她很擔心手術會有後遺症，但去年11月左腳手術，竟然都不痛，因此，今年2月再開右腳，術後10多天就能騎機車，「真的沒什麼感覺」，走路不再跛腳；雙腳花了23萬元，她說「很值得」。
楊華偉曾受過正前開髖關節手術訓練，他說，傳統髖關節手術以後面或側開居多，必須切開肌肉群，置換人工髖關節後再縫合肌肉群，傷口約12至16公分長，因肌群可能受到破壞而會疼痛，大約術後3天可下床；正前開髖關節手術則不用切開肌肉群，傷口縮小到6至7公分，主要是病患不會疼痛，不用吃止痛藥，術後隔天就可以下床，復原快。
楊華偉表示，目前正前開的手術費用是健保給付範圍內，除置換的髖關節材料須自費外，不需負擔其他額外手術費用，目前費用約11至12萬元。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。