我防空部播日本軍樂 空軍司令部：誤用

針對媒體報導「空軍防空部成軍竟用日本軍樂」乙情，空軍司令部今(29)日表示，本屬防空部隊於8月26日在屏東加祿堂營區實施閱兵儀式自主訓練時，誤用他國軍樂進行曲，經官兵反映後，立即更換為我國軍樂，並非預校時誤用。

空軍司令部指出，對於單位自主訓練時誤用他國軍樂，本部已要求單位檢討，並加強教育官兵，以避免類案再生。

(旺報)