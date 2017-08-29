歐盟警告英國：沒分手以前不談未來關係

英國與歐盟28日展開第3輪脫歐談判，歐盟執委會主席容克29日表示，英國尚未完全達成所有脫歐條件前，歐盟絕不會與英國討論雙方未來的關係。他還稱，不滿意英方的脫歐政策文件內容。

容克堅持，想像未來的狀況前，必須先解決過去的問題。他說：「歐盟已非常清楚表明，絕不會在所有脫歐問題解決前，就雙方未來的關係展開任何談判。」他更透露，他已經看過英國脫歐政策文件的所有重點，但沒有一個重點令他覺得滿意，還是有大量問題仍待解決。

不過，英國呼籲歐盟展現「想像力」，把討論焦點放在未來關係，而不是分手協議上。

(中時)