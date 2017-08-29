世大運》美國長大台灣魂 莊吉生：為台灣網球帶來更多關注

網球男單頭號種子莊吉生擊敗南韓選手奪金，興奮歡呼享受這一刻。(陳怡誠攝)

網球男單頭號種子莊吉生擊敗南韓選手奪金。(陳怡誠攝)

3年前轉籍回台灣，「Jason」莊吉生放棄美網機會披中華戰袍，29日世大運為我國拿下睽違14年的網球男單金牌，言中滿是對難得機會珍惜和感恩，「我希望為台灣網球帶來更多關注。」

莊吉生29日6比2、6比4擊敗南韓新星洪晟成奪金，拍下金牌剎那，高興跌坐在地上振臂慶賀，對他而言世大運就像小奧運，「「這機會是千萬分之一，太難得了。這一周我為了台灣奮鬥，也要感謝所有工作人員、志願者，鎂光燈之後還有很多幕後工作人的努力。」

成長在美國加州，莊吉生雙親都是道地台灣人，從小在家跟父母講台語，台語說得比中文還要溜，「或許在別人眼中我就像林書豪，但我很早就有對台灣的認同。」畢業自密西根大學政治學系，莊吉生卻一直有職業球員夢，出社會第1份工作數個月就被資遣，卻也成為重要轉折。

中華隊莊吉生勇奪男網單打金牌。（陳怡誠攝）

「我覺得是個契機，給自己網球路一次機會。」對莊吉生而言，網球如同人生，「球場上有輸有贏，有高潮有低潮，即使你失敗，還是要重新振作。」

為台灣拿下網球男單最重要一金，這面金牌也確定我國男子團體金牌一併入袋。為什麼選擇轉籍回台灣，這位加州男孩說得直率，「台灣比美國還要小很多，我希望能夠回來幫助台灣。大家都知道台灣有盧彥勳，但我希望讓台灣有更多人知道網球、帶來更多關注。」

(中時電子報)