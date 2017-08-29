南韓、寮國外長會晤 商討制裁北韓方案

韓聯社29日報導，南韓外交部長官康京和29日在首爾外交部大樓會見到訪的寮國外交部部長雪倫賽·貢瑪西時表示，韓方正在同美方就在聯合國安理會的框架內，加強制裁北韓的方案進行密切磋商。

康京和表示，今天是很重要的日子。北韓今晨發射1枚彈道飛彈，從日本上空飛過。這是十分嚴重且重大的挑釁。

貢瑪西對當前局勢深表憂慮。他表示，北韓此類行為削弱半島及全世界的和平與穩定。他已做好準備與其他國家討論阻止有關方面加劇半島緊張的措施。

(旺報)