日本核能經濟規模 比十年前幾乎減半

王嘉源／綜合報導

共同社29日報導，日本內閣府時隔約10年再次調查國內的「核能利用經濟規模」，彙總估算顯示2015年度整體約為44530億日圓（約台幣12278億元），比上次調查2005年度的約88527億日圓幾乎減半。這主要是受到福島核災後各地核電站停運，遲遲無法重啟的影響。

據調查，日本核電站等能源領域2015年度約為832億日圓，與2005年度相比大幅減少了約46578億日圓。另一方面，工業、農業和醫療等利用放射線的領域為43698億日圓，增加了約2581億日圓。

調查結果將寫入中央政府原子能委員會時隔約7年將於近期修改的《核能白皮書》中。福島核災後，國民對核電站的關注度高漲，而之前沒有能反映和生活緊密相關的放射線利用動向等的數據，因此配合白皮書的修改展開了上述調查。

經濟規模並非各個領域的全部市場，而是根據出貨額中利用放射線製造產品的比例等數據計算得出。

利用放射線的領域中，X射線拍片和癌症放射線治療等醫療和醫學相關領域的經濟規模約為19094億日圓，比2005年度增加了約3715億日圓。半導體加工和建築物的非破壞性檢查等工業相關領域約為22210億日圓，減少了約742億日圓。改良水稻品種和驅蟲等農業相關領域約為2393億日圓，減少了約393億日圓。

2015年度九州電力川內核電站1、2號機組（鹿兒島縣）和關西電力高濱核電站3、4號機組（福井縣）重新啟動。此次調查認為九州電力和關西電力的核電站分別占總發電量的14％和0.8％，據此進行了計算。

(中時)