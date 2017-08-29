警拜土地公 18小時偵破弒兄斷掌焚屍
「土地公很靈驗！真的很神！」發生在今年6月初弒兄斷掌焚屍案，檢警只花18個小時就破案，台中市警6分局偵查隊長陳春安憶及偵辦該案時，因林嫌否認犯案，涉案凶器也遲未尋獲，調閱監視器研判應是棄置在北屯重畫區附近，但重畫區雜草叢生遍尋不著，剛好附近有間土地公廟，捐香油錢向土地公參拜祈求早日破案，隨即就在草堆中尋獲凶器。
陳春安說，林嫌對親哥哥下毒手後，還陸續開兩輛自小客車代步，又搭計程車企圖掩飾行蹤，但從監視器發現，他應該北屯地區丟棄作案的凶器，關鍵在於追查時，發現林嫌的汽車在北屯重畫區停留約4分鐘，鎖定該處棄置凶器和榔頭的可能性極高。
陳春安說，10多名警力出動，在重畫區以地毯式搜尋，但一直無所獲，剛好附近有間土地公廟，大家誠心向土地公祈求
，幫忙早日找到凶器。
「好靈驗！好玄！」才拜完土地公沒多久，就有員警在眼前發現榔頭還有凶刀，及其他作案工具，陳春安表示，從案發當天凌晨3點民眾報案，到晚上9點半，18小時就破案，讓這起弒兄斷掌焚屍案快速偵破，感謝土地公神助。
(中時)
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