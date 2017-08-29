警拜土地公，18小時偵破弒兄斷掌焚屍

找到了！檢警今年6月為林宗耀涉嫌殺兄焚屍案，苦尋作案凶器不著，到附近土地公廟參拜後，沒多久就找到凶器，警方直呼「土地公好靈驗！」（盧金足翻攝）

檢警向土地公廟拜拜後，連作案榔頭凶器，都在草叢中快速尋獲。（盧金足翻攝）

檢警向土地公廟拜拜後，連作案榔頭凶器，都在草叢中快速尋獲。（盧金足翻攝）

林宗耀涉嫌殺兄焚屍案，尋找作案凶器，檢警向土地公祈求後，立即就找到凶器和犯嫌變裝衣物。（盧金足翻攝）

今年6月初發生在西屯重畫區內的斷掌焚屍，竟是弟弟下的毒手。（盧金足翻攝）

「土地公很靈驗！真的很神！」發生在今年6月初弒兄斷掌焚屍案，檢警只花18個小時就破案，台中市警6分局偵查隊長陳春安憶及偵辦該案時，因林嫌否認犯案，涉案凶器也遲未尋獲，調閱監視器研判應是棄置在北屯重畫區附近，但重畫區雜草叢生遍尋不著，剛好附近有間土地公廟，捐香油錢向土地公參拜祈求早日破案，隨即就在草堆中尋獲凶器。

陳春安說，林嫌對親哥哥下毒手後，還陸續開兩輛自小客車代步，又搭計程車企圖掩飾行蹤，但從監視器發現，他應該北屯地區丟棄作案的凶器，關鍵在於追查時，發現林嫌的汽車在北屯重畫區停留約4分鐘，鎖定該處棄置凶器和榔頭的可能性極高。

陳春安說，10多名警力出動，在重畫區以地毯式搜尋，但一直無所獲，剛好附近有間土地公廟，大家誠心向土地公祈求

，幫忙早日找到凶器。

「好靈驗！好玄！」才拜完土地公沒多久，就有員警在眼前發現榔頭還有凶刀，及其他作案工具，陳春安表示，從案發當天凌晨3點民眾報案，到晚上9點半，18小時就破案，讓這起弒兄斷掌焚屍案快速偵破，感謝土地公神助。

(中時)