無碼色情片 轉傳彰縣家長教育群組

昨天是七夕情人節，由關心彰化縣教育的家長圈所成立的賴群組，深夜竟突然有成員上傳色情影片，引起一片譁然。(謝瓊雲翻攝)

彰化縣一個由中小學家長創建的關心教育LINE群組，28日深夜竟突然有成員上傳「無碼」色情A片，因群組成員多達399人，除了家長委員，還有不少教師、校長，引來一陣譁然，有女教師留言大罵性騷擾，事發後當事人立即留言致歉，強調手機借友人遭惡作劇誤傳，事後並已退出群組。

彰化縣教育處副處長張雀芬指出，該群組是由家長自行建立，多數官員獲邀請加入，主要作為政令宣導平台，鮮少主動加入群聊互動；雖然尊重成員之間的言論自由，但轉傳散布這類不堪入目的影片確屬不妥，呼籲成員應自制。她亦指，縣長魏明谷平日公務繁忙，很少看LINE個群組內容，多由秘書協助處理轉達。

該群組最初由某中學家長會長創立，彰縣各中小學校長、教師陸續被邀請加入，現有成員更包括彰化縣長魏明谷、教育處與新聞處副處長與多名科長；昨天七夕情人節深夜11點多，某位國小楊姓家長委員，疑似誤傳，竟接連將已分割為短片的12片「無碼」4P色情Ａ片，傳入群組中。

影片內容為2對日本男女4P性愛畫面，而且裸露片段3點全露，未以馬賽克遮掩，不少人深夜被訊息提示音驚動，查看後整個驚呆了；肇事者發現誤傳後，立即留言致歉，但許多女校長、女教師仍大感訝異、傻眼，還有人揚言提告性騷擾。

事後群組中有不少男性成員私下幽默表示，下次有這種好康的，私下傳給我，但律師陳銘傑提醒，公然散布猥褻影音，恐涉犯妨害風化罪。

陳銘傑指出，根據《刑法》第235條，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金；意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。

(中時)