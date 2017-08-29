高中畢業生發起「I Charleston Tainan」 勁舞秀台南
由台南一中、台南女中、大灣高中、南科實中、聖功女中、南科實中、南寧高中、台南護專等7校學生共同組成的CT Dancer 城市舞人團隊，發起「I Charleston Tainan」活動，選定台南21個景點拍攝舞蹈影片，宣傳觀光，且有許多舊南縣地區的私房景點，相當特別，6分鐘的影片晚上將在youtube上架，是全台第3支。
CT Dancer 城市舞人團隊總召李佳芳表示，成員都是各校的應屆畢業生，由於即將各分東西，本著對台南這塊土地的眷戀，希望能替故鄉做點有意義的事情，李佳芳說，「I Charleston the World」活動發起6年，全球已有近100個城市拍攝，透過舞蹈與景點結合，將影片上傳youtube，讓全世界都看到自己城市的美。
台灣已經有台北、台中兩支影片上架，有別於其他都由專業舞團、社會人士主導影片統籌，I Charleston Tainan都由這群高中生完成，李佳芬說，大家資源與時間都不多，從2月開始勘景，歷經街訪、設計快閃與合拍場景到後段影片製作，半年時間得一一分工，中途還有人因為得準備大學指考，蠟燭兩頭燒，但也因此發現台南更多美好的人、事、物，生活不再只有課業與考試。
台南市觀光旅遊局得知團隊計畫，也補助同學前往拍攝地點的交通費用，後續的行銷協助，將在影片上線後進行，這群高中生未來將繼續完成中英文官方網站的建置，讓外籍人士能更了解台南，也是45位同學最好的畢業紀念。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。