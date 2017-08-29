高中畢業生發起「I Charleston Tainan」 勁舞秀台南

由台南一中、台南女中、大灣高中、聖功女中、南科實中、台南護專、南寧高中等七校應屆畢業生組成的「CT Dancer城市舞人」團隊，拍攝舞蹈與景點結合的「I Charleston Tainan」6分鐘影片，今晚起在toutube上架。（翻攝照片）

由台南一中、台南女中、大灣高中、聖功女中、南科實中、台南護專、南寧高中等七校應屆畢業生組成的「CT Dancer城市舞人」團隊，拍攝舞蹈與景點結合的「I Charleston Tainan」6分鐘影片，今晚起在toutube上架。（翻攝照片）

CT Dancer 城市舞人團隊，拍攝的「I Charleston Tainan」影片，是全台第3支相關影片（莊曜聰攝）

由台南一中、台南女中、大灣高中、南科實中、聖功女中、南科實中、南寧高中、台南護專等7校學生共同組成的CT Dancer 城市舞人團隊，發起「I Charleston Tainan」活動，選定台南21個景點拍攝舞蹈影片，宣傳觀光，且有許多舊南縣地區的私房景點，相當特別，6分鐘的影片晚上將在youtube上架，是全台第3支。

CT Dancer 城市舞人團隊總召李佳芳表示，成員都是各校的應屆畢業生，由於即將各分東西，本著對台南這塊土地的眷戀，希望能替故鄉做點有意義的事情，李佳芳說，「I Charleston the World」活動發起6年，全球已有近100個城市拍攝，透過舞蹈與景點結合，將影片上傳youtube，讓全世界都看到自己城市的美。

台灣已經有台北、台中兩支影片上架，有別於其他都由專業舞團、社會人士主導影片統籌，I Charleston Tainan都由這群高中生完成，李佳芬說，大家資源與時間都不多，從2月開始勘景，歷經街訪、設計快閃與合拍場景到後段影片製作，半年時間得一一分工，中途還有人因為得準備大學指考，蠟燭兩頭燒，但也因此發現台南更多美好的人、事、物，生活不再只有課業與考試。

台南市觀光旅遊局得知團隊計畫，也補助同學前往拍攝地點的交通費用，後續的行銷協助，將在影片上線後進行，這群高中生未來將繼續完成中英文官方網站的建置，讓外籍人士能更了解台南，也是45位同學最好的畢業紀念。

(中時)