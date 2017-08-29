了解與互信 兩岸一定旺》制裁北韓「空談」？金正恩清晨射彈賞美大耳光!？
中印對峙超過兩個月，終於播出完結篇，雙方平和撤軍，是為9/3起在廈門召開的金磚國家峰會，鋪墊一個好開端嗎？但另一頭也留下許多懸念，大陸還要不要繼續在這裡修路呢？
不過中印問題有解，但北韓問題卻愈鬧愈大！北韓在29日凌晨，從平壤發射1枚導彈，而且首次飛過日本上空，不僅嚇壞日韓，金正恩這舉動也狠狠打臉，一向說要制裁北韓的川普，最可怕的是，北韓的下一步，到底是什麼？鎖定「了解與互信，兩岸一定旺」，精彩剖析！
本集來賓為資深媒體人黃敬平、前國民黨立委林郁方、前北市副市長李永萍、資深媒體人康仁俊、軍事評論員魏東旭（北京連線）。
(中時電子報)
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