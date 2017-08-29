中保實測無人機 下月商轉

中保與日本SECOM合作，將無人機巡邏與異常處理等機制整合至中保管制中心系統。無人機除可自主巡邏，遇到特殊狀況時，能自行啟動前往現場、影像辨識、即時影像回報、並跟蹤可疑物件或人物。（黃琮淵攝）

無人機進入商轉，中興保全與日本SECOM合作，將無人機巡邏與異常處理等機制整合至中保管制中心系統，透過無人機除的自主巡邏，遇到特殊狀況時，能自行啟動前往現場、影像辨識、即時影像回報、並跟蹤可疑物件或人物，這也是目前台灣地區未來進行商業經營可行性最高的系統。

中保副董事長林建涵表示，無人機可應用在大型場域或軍事地區，24小時服務待命，大幅減少人力配置成本，並首次在中保無限＋物聯網服務創新基地曝光，民眾除可在管制中心區觀看無人機出任務畫面，也可在每天的展演時間於戶外親眼一睹無人機追捕可疑人物的英姿。

除無人機外，中保「中保無限＋物聯網服務創新基地」也在今日啟用，擘畫智慧城市的願景不僅將在這個創新基地具體展現，這個場域也會是物聯網產業新創與跨界合作的企業一個實驗創新場域與交流空間，讓產業界與社會大眾都可預見未來智慧生活樣貌。

中保指出，大數據、物聯網、人工智慧、機器學習等科技發展，近年來已成為熱門的產業趨勢，更不斷改寫商業規則，很多前所未聞的商業模式與創新的智慧服務正在改變我們的生活。

林建涵強調，中保轉型為「物聯網生活服務供應商」，推出中保無限＋物聯網智慧生活服務，以打造智慧城市為方向，除了大家熟悉的商用或家用保全系統，中保更多元化發展，服務項目有智慧安全監控管理、智慧交通（智慧停車場）、智慧綠建築、地震預警服務，從智慧城市到智慧家庭，提供客戶全方位的智慧服務解決方式。

「中保無限＋物聯網服務創新基地」佔地約100多坪，共分為五大區，依導覽順序分別為智慧城市區、智慧生活區、基地管制中心區、智慧家庭區與智慧商店區。

(中時)